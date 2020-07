Sem, tre nuove e-bike estreme

L’italiana Sem ha lanciato sul mercato tre nuovi modelli di e-bike che sono destinate a suscitare grande interesse per le soluzioni tecniche e il design adottate. Si tratta di tre mountain bike elettriche chiamate Adventure, Venom e Venom Evolution progettate per gare e divertimento, non per circolare in strada. Base comune è il motore Sem brushless da 4.000 W integrato nel telaio in grado di spingere le e-bike fino ad una velocità massima di 60 km/h. In comune c’è anche la batteria da 910 Wh in grado di assicurare 50 km di autonomia.

Le differenze tra i modelli riguardano dimensioni e accessori, oltre naturalmente al prezzo: la Adventure, la più economica tra le nuove Sem, è proposta a 7.300 euro; la Venom sfiora gli 8.000 euro mentre la Venom Evolution - la più accessoriata della nuova gamma Sem - è in vendita a 9.700 euro.

https://www.sem-e-mtbike.com/