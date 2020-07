XCient Fuel Cell, il camion a idrogeno di Hyundai

Sono arrivati in Svizzera i primi 10 modelli di XCient Fuel Cell, il camion a idrogeno realizzato da Hyundai. Questo mezzo è mosso grazie a un sistema a celle a combustibile da 190 kW che alimenta un motore elettrico da 350 kW, pari a 3.400 Nm, in grado di toccare una velocità massima è di 85 km/h. L’XCient Fuel Cell è dotato di 7 serbatoi in grado di contenere complessivamente oltre 32 kg di idrogeno, per una capacità di 73,2 kWh e un’autonomia di 400 km con un pieno: il tempo di ricerca completo può variare dagli 8 ai 20 minuti.

Prestazioni che, secondo Hyundai, rendono l’XCient Fuel Cell un mezzo perfetto per il trasporto merci: autonomia ampia e tempi di rifornimento brevi, infatti, sono giudicate caratteristiche essenziali per lo svolgimento di tale funzione. Hyundai sta lavorando anche a versioni dell’XCient Fuel Cell in grado di coprire distanze maggiori: per la precisione, la casa sudcoreana sta sviluppando un camion a idrogeno capace di percorrere mille km che verrà messo in vendita sia in Europa che, soprattutto, in Nord America.

