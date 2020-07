Mole Urbana, il quadriciclo “vintage” per muoversi in città

Un quadriciclo per l’utilizzo urbano dal costo contenuto e dallo stile vagamente vintage: è la Mole Urbana, ultimo progetto del designer italiano Umberto Palermo divenuto realtà grazie alla collaborazione dell’azienda toscana Pretto e della Movim, compagnia piemontese che si occupa di noleggio a lungo termine. Questo veicolo, infatti, ricorda nel design le carrozze ottocentesche o anche le automobili di inizio ‘900, ma è alimentato da un motore elettrico disponibile in diverse dimensioni e capacità, con un’autonomia che può variare tra i 75 e i 150 km. È infatti disponibile in versione Small (3,2 metri), Medium (3,4) e Large (3,7), con la possibilità di trasportare da una a tre persone.

Estremamente spartana all’interno - ci sono solo i comandi e una docking station a cui collegare il cellulare per visionare le informazioni di guida - ha un pavimento che può essere lavato con un getto d’acqua. L’igienizzazione, infatti, è un fattore importante per la Mole Urbana, vettura che è stata pensata essenzialmente per la mobilità cittadina a noleggio. Arriverà sul mercato entro la fine del 2020: 50 i pezzi che Palermo intende produrre quest’anno per poi passare a 150 nel 2021.