Dodge si spinge al massimo con la Charger Redeye

Con la nuova Charger Redeye, Dodge ha spinto al massimo la sua vocazione per la velocità. L’ultima versione della berlina costruita dalla casa del Michigan è un’auto davvero estrema, che sotto il cofano nasconde qualcosa come 808 Cv e 959 Nm di coppia: tutto merito del celebre V8 da 6,2 litri Hellcat, modificato con l’inserimento del più grande compressore volumetrico mai realizzato per una macchina stradale.

Rispetto ad altre Dodge, comunque potenti, la Charger Redeye ha due pompe della benzina a doppio stadio e prese d’aria di maggiori dimensioni. La nuova Dodge accelera da zero a 100 km/h in 3,5 secondi e tocca una velocità massima di 326 km/h. Quanto allo stile, la Charger Redeye si caratterizza come una macchina aggressiva e vistosa, in puro stile Dodge: ecco allora le modanature, il tetto e il cofano di colore diverso dal resto della carrozzeria (nero opaco su bianco), i due enormi scarichi cromati e le grandi ruote 305/35.

Dodge.com