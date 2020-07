Siàn Roadster, il “lampo” ibrido di Lamborghini

La tradizione Lamborghini che entra nel futuro. È questo il concetto al quale la casa si Sant’Agata Bolognese s’è affidato per descrivere la nuova Siàn Roadster, sua ultima creazione. Si tratta di una supercar ibrida che conserva naturalmente lo stile sportivo e le il design di molti dei capolavori Lamborghini, inserendo una massiccia dose di tecnologia per prestazioni strabilianti: Siàn, in dialetto bolognese, significa lampo o fulmine. Il design riprende le linee della prima Countach, con linee decise e un frontale bassissimo, per esaltare le doti aerodinamiche, evidenti anche nella presenza delle tipiche ali.

E la “firma” di Lamborghini sta anche nel frontale - ai lati dello splitter in fibra di carbonio si stagliano i gruppi ottici dalla linea a Y utilizzati spesso dalla casa di Sant’Agata Bolognese per i suoi “mostri” - e nel posteriore, con il pattern esagonale che è tipico di tante Lamborghini. La Siàn Roadster termina con un alettone integrato nel profilo del coupé che si apre però durante la guida, per aumentare le performance in velocità. Quanto alla tecnologia, le innovazioni stanno soprattutto nel sistema ibrido dei supercondensatori Lamborghini, capaci di immagazzinare una quantità di energia dieci volte maggiore rispetto a quella caricata da una batteria agli ioni di litio.

Ma il sistema Lamborghini è anche tre volte più leggero di una batteria della stessa potenza: la parte composta da supercondensatore e motore elettrico da 34 Cv pesa solo 34 kg, per un rapporto peso/potenza di 1 kg/Cv. Il motore V12 è invece in grado di sviluppare 785 Cv a 8.500 giri al minuto: secondo la casa produttrice, si tratta della potenza più elevata mai raggiunta da un propulsore Lamborghini. Sommando la forza del motore elettrico, la Siàn Roadster tocca gli 819 Cv di potenza ed è in grado di superare i 350 km/h.

Lamborghini