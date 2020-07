Voxan Wattman, la supermoto da record di Max Biaggi

Infrangere la barriera dei 330 km/h su una moto elettrica. È questo il record a cui punta Max Biaggi, ex campione della MotoGp, in sella alla Voxan Wattman, una super moto elettrica con carrozzeria in carbonio, disegnata in galleria del vento sfruttando tutte le competenze acquisite da Voxan in Formula E. Biaggi e la Wattman, in grado di erogare 270 kW e 970 Nm di coppia, cercheranno il record in Bolivia, a Salar de Uyuni, la più grande distesa salata del mondo.

venturi.com