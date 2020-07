La Q4 E-tron ora è anche sportiva

Un suv con carattere da coupé, completamente elettrico. È l’Audi Q4 Sportback E-tron, modello che la casa di Ingolstadt ha presentato online come concept, spiegando che si tratta di una versione alternativa della Q4 E-Tron, suv classico che fu lanciato al Salone di Ginevra 2019. La Sportback, che arriverà sul mercato nel 2021, ha una declinazione più sportiva: ecco allora che il design del tetto si abbassa nella parte posteriore per terminare con uno spoiler.

E se davanti si nota soprattutto il classico singleframe Audi - ovvero la calandra unica e massiccia sulla mascherina frontale - sui lati il carattere sportivo torna prepotente con le muscolature dei parafanghi bene in evidenza. Il collegamento con la Q4 E-Tron si nota soprattutto negli interni, praticamente identici, a partire dal cruscotto digitale dotato di schermo touch da 12,3 e da display head-up per la realtà aumentata. La struttura della nuova Audi è basata sulla piattaforma modulare MEB, una delle più utilizzate dal brand tedesco, declinata in questo caso in dimensioni abbastanza compatte: 4,6 metri di lunghezza, 1,9 di larghezza e 1,6 di altezza, per un passo di 2,77 metri.

La Q4 Sportback E-Tron è dotata della trazione integrale con il classico sistema quattro di Audi, ma a muoverla sono due motori elettrici capaci di sviluppare 306 Cv (ovvero 225 kW) e offrire prestazioni decisamente interessanti: l’elettrica di Ingolstadt scappa via da zero a 100 km/h in 6,3 secondi, mentre la velocità massima è limitata a 180 km/h. Come in ogni elettrica, importante il dato dell’autonomia, che nella Q4 Sportback arriva a 450 km: un risultato davvero notevole, ottenuto grazie ad un grosso blocco batteria da 82 kWh.

