La sella climatizzata di Indian Motorcycle

Parcheggiare la moto al sole in estate significa spesso arrostirsi il “lato B”, perché non esiste di fatto un metodo efficace per evitare che la sella diventi rovente. Sembra, però, che Indian Motorcycles abbia trovato una soluzione a questo problema: si chiama Clima Command Classic Seat ed è la prima sella climatizzata mai realizzata. Questa sella, infatti, ospita un sistema piuttosto complesso per aumentare il comfort a disposizione del centauro: al suo interno, infatti, sono ospitati un modulo termoelettrico che pompa il calore lontano dal pilota, un sistema di canalizzazione che raffredda la superficie esterna e un rivestimento in grafene, materiale che aiuta ad assorbire e dissipare il calore.

Il risultato è una sella che si raffredda da sola, consentendo al pilota di accomodarsi senza avvertire quel fastidioso calore alle terga tipici di moto e scooter lasciati sotto il sole durante la bella stagione.

IndianMotorcycle.com