AMB 001, l’Aston Martin con due ruote

Aston Martin è un marchio conosciuto soprattutto per le straordinarie auto di lusso, da sempre il mezzo di trasporto preferito di James Bond. Il protagonista dei romanzi di Ian Fleming sarebbe probabilmente impazzito anche per uno dei progetti più ambiziosi della casa di Gaydon, la AMB 001: non parliamo di un’auto, ma di una moto esclusiva, che la Aston Martin produrrà solo in 100 esemplari ognuno da 120mila dollari ognuno. Un progetto portato avanti in collaborazione con la Brough Superior, storica casa motoristica d’oltremanica che conobbe il suo punto di massimo splendore nel periodo tra le due guerre mondiali.

Un marchio ammantato di fascino, nonché collegato ad alcune autentiche leggende: una di esse voleva che ogni modello Brough Superior venisse assemblato due volte, la prima per controllare che ogni parte combaciasse alla perfezione con gli altri, la seconda - quella definitiva - dopo che ogni pezzo fosse stato dipinto. Ecco, sommate Aston Martin e Brough Superior e avrete la AMB 001, “creatura” spinta da un motore V-twin da 997cc con compressore, capace di raggiungere i 180 Cv e che presenta alcune caratteristiche molto particolari anche per ciò che riguarda la ciclistica.

La struttura della moto è infatti realizzata in una particolare fibra di carbonio utilizzata per i mezzi aerospaziali. Non è un caso se la AMB 001 verrà prodotta a Tolosa, in Francia, città che ospita anche lo stabilimento di Airbus. Ma a spiccare maggiormente è una sorta di pinna in lega di alluminio che copre tutta la lunghezza della moto: parte dalla zona di sterzo, passa sul serbatoio (in fibra di carbonio), si inserisce sotto la sella e termina sul codino.

Astonmartin.com