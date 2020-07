È il Walkcar il mezzo che cambierà la mobilità in città?

Potrebbe rivoluzionare la mobilità cittadina l’ultima invenzione della giapponese Cocoa Motors: si chiama Walkcar ed è una tavoletta di appena 33 cm e del peso di meno di 3 kg dotata di motore e ruote, in grado di toccare i 16 km/h di velocità. Assomiglia a uno skateboard, ma si guida come un overboard e può essere riposto in una borsa. L’autonomia è di 5 km, pochi ma non pochissimi per gli spostamenti in città.

CocoaMotors.com