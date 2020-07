Tesla, record di autonomia per la nuova Model S

Tesla segna un nuovo record per la mobilità elettrica. Con l’enfasi che spesso accompagna i proclami dell’azienda di Elon Musk, è stato infatti annunciato un nuovo primato riguardante le Model S Long Range in vendita nel mercato nordamericano: l’ultima versione di questa Tesla, infatti, avrà un’autonomia di 402 miglia, pari a quasi 650 km. Un risultato straordinario per un auto elettrica, raggiunto grazie alla costante ricerca che l’azienda californiana porta avanti nel settore della mobilità a emissioni zero.

Tesla è la prima azienda a sfornare una vettura capace di coprire queste distanze, con un miglioramento straordinario ottenuto negli anni: nel 2012 la prima versione della Model S si fermava a 265 miglia, ovvero 135 miglia in meno rispetto all’ultima Long Range. E rispetto alla versione 2019, la 2020 aggiunge un 20% di autonomia in più. Per raggiungere il record, gli ingegneri Tesla hanno apportato numerose modifiche sia all’alimentazione che all’aerodinamica della Model S. In primis Tesla è riuscita a ridurre la massa della vettura, soprattutto utilizzando materiali che ne hanno alleggerito il peso, migliorandone le prestazioni.

Altra novità è rappresentata dalle nuove ruote e dai pneumatici Aero Tempest da 8,5 pollici che, spiega la casa californiana, hanno ridotto la resistenza aerodinamica, migliorando i consumi. Tesla è anche riuscita a migliorare la frenata rigenerativa: ora ogni frenata trasferisce maggiore energia al pacco batteria, aumentandone l’autonomia. Altra modifica sul piano tecnico riguarda l’unità di trasmissione: la pompa dell’olio meccanica è stata sostituito da una elettrica che riduce l’attrito, migliorando la lubrificazione.

tesla.com