Volkswagen rifà il look alla Arteon

È previsto per fine anno l’arrivo sul mercato della nuova versione della Arteon, modello su cui Volkswagen ha puntato forte proponendo una versione Shooting Brake e una variante R ad alte prestazioni. Non solo: la casa tedesca ha anche previsto una motorizzazione ibrida Plug-In per accontentare le esigenze del mercato “green”. Al di là delle differenze in fatto di motori, la nuova Arteon presenta parecchie innovazioni sotto il profilo del design, a partire dal frontale ridisegnato con una calandra su cui viene esaltata la striscia luminosa delle luci LED; e nuova è la forma anche delle prese d’aria, nella parte più bassa. Quanto al posteriore, anche qui si fanno notare i nuovi fari LED.

La nuova Arteon allarga inoltre le proprie dimensioni, senza però intaccare le prestazioni grazie ad una aerodinamica ottimizzata. La nuova Volkswagen misura 4,8 m in lunghezza, 1,8 in larghezza e 1,4 in altezza, dimensioni che aumentano l’abitabilità, soprattutto per i passeggeri sui sedili posteriori. Le misure sono pressoché identiche per la Shooting Brake, versione che richiama una station wagon: qui la capacità del bagagliaio raggiunge i 565 litri, ma la berlina non è da meno con 563 litri. In tema di tecnologia, la Volkswagen ha naturalmente adattato la Arteon alle esigenze del mercato: ecco dunque il Digital Cockpit con uno schermo da 11,7 pollici e un display per l’infotainment che varia dagli 8 ai 9 pollici in base alla versione scelta.

Tutte presentano la predisposizione per software come Apple Carplay e Android Auto e c’è l’opzione per il sistema di guida semi-autonoma Travel Assist. Quanto alla versione ibrida Plug-In, è spinta da un motore 1.4 TSI abbinato ad un elettrico per una potenza complessiva di 218 Cv.

