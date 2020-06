Delfast Top 3.0: e-bike o scooter? 

È una moto? No un’e-bike. Parliamo della Top 3.0, ultima invenzione della start-up ucraina Delfast, azienda che sta investendo parecchio nel settore dell’elettrico e della pedalata assistita, sperimentando idee nuove anche coraggiose. L’ultima è questa bicicletta elettrica, giunta appunto alla sua terza versione, capace di offrire prestazioni degne di una due ruote a motore e di soddisfare così esigenze diverse.

L’esperienza di guida è quella di una bicicletta, ma la Top 3.0 vanta una bella differenza con altre e-bike: il suo motore da 5.000 W è in grado di sprigionare 182 Nm di coppia permettendo al mezzo di raggiungere gli 80 km/h e quindi di risultare piuttosto veloce anche in pendenza. Per guidarla, pertanto, serve la patente. Inoltre la vocazione alla sfida su strade complicate è confermata dalle ruote da 19 pollici dotate di pneumatici da moto, oltre che dai freni a disco Tektro che permettono di avventurarsi anche su terreni insidiosi. Come uno scooter, la Top 3.0 è dotata di luci di svolta, oltre ad una nuova luce anteriore. E presenta anche specchietti montati sul manubrio.

L’accelerazione sorprendente di questa bici elettrica è data anche dalla sua leggerezza: Delfast è riuscita a ridurre ulteriormente il peso di questo modello, passando dai 71,7 kg della 2.0 ai 69,9 della 3.0. E altre novità sono rappresentate dalla trasmissione a cinghia in carbonio Gates e da una maggiore autonomia: la Top 3.0 ha un raggio di ben 321 km, distanza considerevole per una semplice bici elettrica. Infine la nuova Delfast utilizza la connettività Bluetooth per l’avvio da remoto, il blocco motore e il tracciamento in caso di furto, oltre che per monitorare le statistiche sulle prestazioni e il percorso compiuto.

Delfast.com