Leia Gabriel, la mini-car di lusso

Si chiama Leia Gabriel LUV, dove questo acronimo sta per Luxury Urban Vehicle. Si tratta del concept di una mini-auto di lusso, larga appena 90 cm, progettato dalla Minebest, colosso dell’imprenditore Eyal Avramovich che si occupa di criptovaluta. La Leia è pensata per essere il più piccolo veicolo elettrico di lusso al mondo: due posti, è alimentata da un sistema quad in grado di assicurare un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 4 secondi e una velocità massima di 160 km/h.

