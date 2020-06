D8, da Dunkervoort l’auto che parte come un razzo

Una macchina dall’accelerazione strabiliante, capace di raggiungere i 2g, pari praticamente a quella di un razzo che decolla in verticale verso lo spazio. È la D8 GTO-JD70 del produttore olandese Dunkervoort, una hypercar superleggera (appena 700 kg) in carbonio che monta un motore turbo da 2.5 litri a 5 cilindri da 415 cv in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 2,7 secondi, e da 0 a 200 in 7,7. Verrà prodotta in soli 70 esemplari.

