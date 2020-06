Due ruote elettriche, ora c’è anche Seat

Muoversi facilmente e senza inquinare nella “giungla urbana”. È questo l’obiettivo che Seat vuole mettere a disposizione dei potenziali acquirenti con due innovativi mezzi di trasporto: MÓ eScooter 125, primo scooter totalmente elettrico della casa iberica, e il monopattino elettrico MÓ eKickScooter 65. Il primo è un mezzo estremamente compatto, pensato per essere pratico e maneggevole nel traffico cittadino, tuttavia si fa notare anche per le prestazioni: MÓ eScooter 125 monta infatti un motore elettrico da 9 kW integrato nella ruota posteriore e che è in grado di erogare una coppia di 240 Nm.

Una potenza considerevole per uno scooter elettrico, capace di toccare una velocità massima di 95 km/h e soprattutto di assicurare un’accelerazione da 0 a 50 km/h in soli 3,9 secondi: se avete intenzione di muovervi con agilità tra le auto, non resterete delusi. Inoltre, la potenza del MÓ eScooter 125 viene modulata attraverso tre diverse modalità di guida (City, Sport, Eco) e dispone inoltre anche della retromarcia. Dettaglio da non dimenticare, infine, presenta un’autonomia di 125 km, non male per un mezzo pensato per gli spostamenti urbani. Ha spazio per due caschi nel sottoscala e può essere localizzato via satellite attraverso un’apposita app.

Accanto a lui, Seat ha lanciato anche MÓ eKickScooter 65, monopattino pensato per dare sicurezza e praticità al conducente. Presenta luci anteriori e posteriori, un freno elettrico sulla ruota davanti ed uno a tamburo su quella di dietro. Ma dove Seat s’è concentrata è soprattutto sul design, studiato per inserire un pacco batterie da 551 Wh che garantiscono 65 km di autonomia. La velocità massima è di 20 km/h.