Dubai, la moto-drone si schianta al suolo

Non è stato esattamente un successo il test effettuato dalla polizia di Dubai dell’Hoversurf Scorpion, la “moto volante” presentata nel 2019 al CES di Las Vegas: si tratta di fatto di un hoverbike, ovvero un drone disegnato per ospitare il pilota a bordo. Durante la sperimentazione, il pilota del mezzo ha perso il controllo mentre era in volo, finendo per schiantarsi al suolo: fortunatamente l’uomo non ha riportato alcun danno, nonostante sia stato sfiorato dalle eliche al momento dell’impatto.

Secondo i produttori a causare la caduta sarebbe stato un malfunzionamento dei sensori barometrici dell’altimetro, che hanno trasformato il drone in un cavallo impazzito, indomabile per il pilota. Hoversurf ha anche aggiunto che tutti i sistemi di sicurezza hanno funzionato perfettamente: per la fortuna del coraggioso pilota.