21C, un “mostro” da 1.250 cavalli

Avrebbe dovuto essere una delle stelle del Salone di Ginevra dello scorso marzo, annullato a causa del coronavirus, ma presto entrerà in produzione, per la gioia dei (pochi) appassionati che potranno permettersela. Parliamo della Czinger 21C, ultimo gioiello dell’azienda californiana che arriverà sul mercato in appena 80 esemplari. Si tratta di una hypercard di lusso, frutto della penna di Dave O’Connell, ex responsabile design di Mitsubishi North America, che per Czinger ha disegnato questa auto nata per lasciare a bocca aperta e infiammare il cuore di chi ama la velocità.

La 21C, infatti, si presenta come una sportiva estrema già nel design: a bordo c’è sì spazio per un passeggero, ma i sedili sono sistemati in linea, come su un jet militare. Chi avrà la fortuna di salire a bordo, potrà godersi l’esagerata potenza messa a disposizione dal motore di questa Czinger, un V8 twinturbo di 2,9 litri da 950 Cv che però viene assistito da un sistema ibrido composto da due motori elettrici all’avantreno. In totale, la 21C è in grado di sviluppare una potenza di 1.250 Cv, che scaricata sulle quattro ruote motrici raggiunge risultati strabilianti in termini di prestazioni.

La nuova Czinger, infatti, vanta un rapporto peso/potenza da primato, poiché in assoluta parità: 1/1. In accelerazione, l’auto del produttore californiano vola da zero a 100 km/h in soli 1,9 secondi, mentre accelera da zero a 300 km/h in 15 secondi e da zero a 400 km/h in 29 secondi. Naturalmente, questo ammasso di tecnologia e velocità si paga caro: ogni modello verrà venduto a 1,7 milioni di dollari, tasse escluse.

Czinger