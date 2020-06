Air T15, il monopattino elettrico senza acceleratore

Ninebot Segway ha aperto la campagna di crowdfunding per il suo nuovo Air T15, avveniristico monopattino elettrico che non prevede un acceleratore sul manubrio: la velocità si regola con le spinte del piede, proprio come su un mezzo non elettrico. Dopo la spinta, l’Air T15 mantiene la velocità e per rallentare basta agire sul parafango posteriore. Il modello pesa appena 10,5 kg ed è pieghevole, per cui può essere trascinato come un piccolo trolley.

