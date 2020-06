Gogoro Eeyo 1, la e-bike che inganna

Specializzata in scooter elettrici, l’azienda taiwanese Gogoro s’è lanciata nella produzione della sua prima e-bike e l’ha fatto con un modello a suo modo rivoluzionario, soprattutto nel design. La Eeyo 1 - questo il nome scelto dalla compagnia di Taiwan - è una due ruote che presenta una particolare caratteristica: a prima vista, infatti, sembra una normale bicicletta e non una e-bike. Sia il motore che la batteria, infatti, sono nascosti nel mozzo della ruota posteriore e dunque rendono la Eeyo 1 esteticamente del tutto simile a una bicicletta senza pedalata assistita.

Dal punto di vista tecnico, inoltre, pare che l’azienda taiwanese si sia data da fare: la batteria ha infatti un’autonomia di 88 km in modalità ecologica e di 64 in quella sportiva; il motore, inoltre, è in grado di toccare una velocità di punta di 25 km/h. Gogoro ha poi voluto accentuare l’avanzamento tecnologico della sua e-bike con alcune scelte che ammiccano chiaramente agli amanti dell’hi-tech. La Eeyo 1 non ha pulsanti di accensione, ma si sblocca e cammina attraverso una specifica app. Quando il proprietario con il suo smartphone si avvicina al mezzo, la bici si accende e inizia a funzionare: un modo avveniristico di concepire un antifurto.

Ma la cura nei dettagli della Eeyo 1 emerge anche nella scelta dei materiali e nel particolare design.Il telaio della e-bike è realizzato in fibra di carbonio, il che rende questo modello particolarmente leggero, grazie ai suoi 12,4 kg. La leggerezza è una caratteristica che Gogoro ha voluto esaltare accentuandone la funzionalità: il tubo verticale sotto il reggisella è stato eliminato, in maniera tale che la Eeyo 1 possa essere trasportata facilmente su una spalla.

