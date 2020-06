Halfbike: bici o monopattino?

Sembra un monopattino, ma si pedala come una bicicletta. È Halfbike, singolare mezzo prodotto dalla compagnia bulgara Kolelinia che potrebbe rivoluzionare la mobilità in città. Halfbike ha una ruota grande sull’anteriore della misura di 20 pollici, mentre dietro monta due ruote più piccole, da 8 pollici. Non ha sella, si guida dunque in piedi - proprio come un monopattino - spingendo sui pedali che si trovano al centro del design del mezzo.

Dunque si utilizza allo stesso modo di quando ci si alza sui pedali di una bici per imprimere maggiore velocità e ritmo alla pedalata. La sua struttura e le sue dimensioni, decisamente inferiori rispetto a qualunque bici, permettono però una maneggevolezza decisamente superiore. E non è finita qui, perché Halfbike può anche essere piegato e trasportato con praticità in casa o in ufficio. Kolelinia ha al momento sfornato due versioni della Halfbike, ma per la fine del mese di giugno la casa bulgara dovrebbe lanciare il modello numero 3, dalle dimensioni ancora più piccole e con un miglior impianto frenante.

Halfbikes.com