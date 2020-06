Con UX300e Lexus pronta al salto nel full electric

All’avanguardia da anni nel settore dell’ibrido, Lexus ha atteso un po’ prima di lanciare sul mercato la sua prima vettura totalmente elettrico. È dal 2005, infatti, che il marchio giapponese appartenente al gruppo Toyota sforna modelli ibridi, per un totale di oltre 1,7 milioni di unità prodotte. Il momento della prima Lexus tutta elettrica, però, pare essere finalmente arrivato. Il brand giapponese farà infatti il suo ingresso nel settore delle emissioni con UX300e, un suv che sarà disponibile sul mercato alla fine dell’anno.

Si tratta di un’auto che promette prestazioni notevoli, grazie ad un motore elettrico da 150 Kw, pari a 204 Cv: secondo quanto affermato dalla stessa Lexus, l’UX300e sarà in grado di toccare i 160 km/h e avrà un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,5 secondi. Un’auto elettrica ad alte prestazioni, dunque, ma anche in grado di offrire ottimi livelli di comfort, come nella tradizione del marchio nipponico. L’autonomia ad esempio, toccherà i 400 km grazie ad una batteria di ultima generazione agli ioni di litio da 54,3 kWh: nonostante sia composta da 288 celle e risulti dunque piuttosto ampia, la batteria non pone problemi in termini di spazio, dato che è stata sistemata sotto il pianale, lasciando intatta lo spazio all’interno dell’abitacolo. Ma Lexus scommette anche sull’efficacia delle tecnologie utilizzate per UX300e: la batteria, infatti, è garantita 10 anni o per un milione di chilometri.

Ma la sua prima full electric non sarà l’unica novità del 2020 per Lexus, che lancerà anche una nuova versione Midnight edition della sua ibrida UX: si tratta di un modello sportivo color nero grafite dotato del Lexus Safety System+ e di un nuovo sistema multimediale.

