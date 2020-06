La nuova Corvette ha un vecchio vezzo

Nonostante i ritardi dovuti alla pandemia da coronavirus, la Chevrolet è riuscita a lanciare sul mercato la sua Corvette C8, nuova versione della supercar per eccellenza del mondo dei motori a stelle e strisce. La nuova Corvette, in vendita non prima di novembre 2020, si caratterizza per la carrozzeria coupé con tetto apribile: negli Usa costerà a partire da 67.495 dollari.

