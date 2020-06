Poimo, lo scooter gonfiabile

Immaginate di aver perso l’ultimo autobus o l’ultima metro, oppure di essere lasciati a piedi da un guasto della vostra auto o, peggio ancora, dopo che un amico o il partner vi ha dato buca. Come tornate a casa? Sarebbe bello poter estrarre dalla borsa o dallo zaino un mezzo pieghevole e utilizzarlo per mettersi in marcia. In Giappone hanno realizzato questa fantasia sostituendo l’aggettivo “pieghevole” con “gonfiabile”. È nato così Poimo, il primo “inflatable vehicle” mai realizzato. Si tratta di uno scooter progettato gli studenti dell’Università di Tokyo che può essere trasportato comodamente in uno zaino.

Insieme ad esso c’è una pompa elettrica che serve per gonfiarlo e dargli forma: una volta ultimato il gonfiaggio, non resta che saltare su e iniziare il proprio viaggio. Poimo è realizzato in poliuretano termoplastico, un materiale derivato dalla plastica, resistente all’olio, al grasso e ai graffi, ma anche elastico e trasparente. Un materiale davvero particolare, che realizza il modello di “mobilità dolce” teorizzato dagli studenti che lo hanno progettato. La struttura gonfiabile si innesta su una piattaforma a quattro ruote dotata di un asse, del tutto simile di fatto ad uno skateboard.

Una volta gonfiato Poimo con l’aiuto della pompa elettrica, si può salire su e avviare il motore elettrico e raggiungere la destinazione desiderata. E una volta arrivati Poimo elimina anche il problema del parcheggio: in pochi minuti lo scooter si sgonfia e può essere ripiegato per essere riposto nuovamente nello zaino. Il peso, per ora, è di 5,5 kg, ma i ricercatori giapponesi stanno cercando il modo di renderlo ancora più leggero.

