Fibonacci, lo yacht del futuro è asimmetrico?

Dalle supercar ad uno yacht futuristico. Dopo aver realizzato due auto iper-tecnologiche come la Nucleus e la Vulcano (realizzata interamente in titanio e carbonio) la casa torinese Icona Design ha progettato Fibonacci, un’imbarcazione frutto del lavoro di Samuel Chuffart, responsabile design di Icona. Fibonacci - progettato in collaborazione con Hydrotec, Terra Modena Mechatronic e ASG Power - si presenta come uno yacht dalla forma asimmetrica, che comunica dinamismo anche quando è fermo.

Ha dimensioni ridotte rispetto ad imbarcazioni della stessa lunghezza (pari a 16,6 metri), ma tutto lo spazio a bordo è a disposizione dei passeggeri. Dotato di un motore completamente elettrico - ma la casa torinese non esclude la realizzazione anche di una versione a idrogeno - Fibonacci è progettato per navigare in silenzio fino ad una velocità di 15 nodi. Tra le innovazioni, il sistema di guida: lo yacht si comanda infatti attraverso un mouse pad.

