One, la novità Elektron

Una collaborazione turco-italiana potrebbe portare alla nascita di un nuovo polo di sviluppo di hypercar elettriche. Parliamo di Elektron Innovativ, azienda turca fondata dall’ingegnere Armagan Arabul che punta a produrre 140 unità elettriche all’anno. Il primo prototipo si chiama One e verrà presentato al Salone di Ginevra 2021: il progetto prevede un’auto mossa da quattro motori elettrici, uno per ruota, che sviluppino in totale una potenza di 1 MW, pari a 1.341 Cv. Al progetto partecipa anche la Imecar di Antalya, di proprietà di Mark Lander, già partner di un progetto per una scuderia di Formula E con l’italiano Gianfranco Pizzuto. La Elektron, dunque, potrebbe sviluppare i propri motori sia per la vendita che per le competizioni “green”. E il quartier generale dell’azienda potrebbe essere spostato in Italia, nella sede di Scuderia-E, il team di Lander e Pizzuto.