Mercedes, display per tutti sulla Classe S

Eleganza e tecnologia si fondono nella nuova Mercedes Classe S, almeno a giudicare dalle ultime immagini filtrate su Internet. La nuova vettura della casa di Stoccarda presenterà linee sinuose e sembra riprendere diversi temi dalla Vision EQS, il concept che fu svelato nel Salone di Francoforte del 2019. Quel modello, infatti, rappresentava un’anticipazione sia dell’elettrica che Mercedes lancerà sul mercato nel 2022, sia della nuova Classe S. Con quel concept quest’ultima pare aver condividere due elementi in particolare, soprattutto negli interni, a giudicare dalle immagini diffuse dal profilo Instagram Cochespias.

Il primo è dato dallo schermo per l’infotainment sviluppato in senso orizzontale, con un formato più simile al 4:3 che al 16:9. Estremamente sobrio, caratterizzato da superficie lucide e dalla riduzione al minimo della presenza di tasti fisici a tutto vantaggio del touch. L’altro elemento tratto dalla Vision EQS pare essere la plancia, con le bocchette del climatizzatore dalla forma verticale e sdoppiate sui lati. Il maxi-display per l’infotainment non sarà l’unico schermo hi-tech presente sulla Classe S.

Dietro il volante troverà posto, infatti, una ampio tablet per la strumentazione con controlli touch da cui governare i comandi per la guida autonoma: nei piani Mercedes, la Classe S dovrebbe offrire un livello 3, ovvero che permette all’auto di essere davvero autonoma in taluni frangenti, come ad esempio la guida nel traffico. Inoltre, altri due tablet sono piazzati sugli schienali dei sedili anteriori, messi a disposizione dei passeggeri seduti dietro. Quanto ai motori, la Classe S dovrebbe arrivare anche in versione ibrida plug-in in grado di percorrere almeno 100 km in modalità elettrica.

