EVO RWD Spyder, al cuore della velocità

Lamborghini ha presentato sul proprio sito e con l’aiuto della realtà aumentata la nuova Huracán EVO RWD Spyder, l’ultima hypercar prodotta a Sant’Agata Bolognese e che mira dritto al cuore degli appassionati della velocità. Il nuovo modello presenta infatti un motore da 610 cavalli che abbinato ad un telaio e ad una carrozzeria super leggera permette alla EVO Spyder di spingersi fino a 324 km/h di velocità, esprimendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 3,5 secondi.

La sigla Rear-Wheel Drive (RWD) sottolinea l’emozione che la nuova Lamborghini vuole trasmettere: si tratta infatti di una vettura che, pur facendo ampio ricorso alla tecnologia, vuole esaltare il rapporto tra la macchina e il pilota, rendendo quest’ultimo il vero protagonista di ogni viaggio. Dal punto di vista tecnico, la EVO Spyder presenta il Performance Traction Contro System, un sistema appositamente sviluppato per permettere al motore di esprimersi al meglio in qualunque condizione. Il design è stato appositamente studiato per ridurre la resistenza, pur conservando l’efficienza aerodinamica della versione coupé, mentre la carrozzeria in alluminio e resina plastica ha permesso agli ingegneri Lamborghini di ridurre il peso della vettura a 1.509 kg a secco, con un rapporto peso/potenza di 2,47 kg/Cv.

Numeri che esprimono l’enorme potenziale della nuova Huracán, potenziale che il pilota può controllare attraverso tre diverse modalità di guida (sport, strada e corsa). Alto anche il livello di comfort: la capote si ripiega in 17 secondi e il pilota può in qualunque momento alzare il lunotto posteriore e i cristalli laterali per rendere l’abitacolo più silenzioso anche quando il motore al massimo.

