Kia, nel 2021 il lancio di un crossover elettrico

Kia ha intenzione di continuare a sviluppare il suo settore dell’elettrico: la casa sudcoreana ha annunciato che nel 2021 lancerà un nuovo crossover a emissioni zero. Il modello dovrebbe essere il fiore all’occhiello del cosiddetto “plan S”, ovvero il piano che porterà Kia a produrre 11 nuovi veicoli a emissioni zero entro la fine del 2025, investendo complessivamente circa 25 miliardi dollari. Un progetto ampio e complesso, che si aprirà appunto con una nuova vettura per la quale non c’è ancora un nome ufficiale: al momento viene identificata come Kia CV.

Lo sviluppo del nuovo crossover parte dalla piattaforma E-GIMP realizzata insieme a Hyundai e dovrebbe presentare un’autonomia di circa 500 km, da ottenere attraverso una ricarica rapida della durata di 20 minuti. Quanto al design, l’ispirazione del frontale dovrebbe arrivare dalla Kia Habaniro, che fonde linee morbide con elementi più aggressivi. Tra i dettagli che dovrebbero essere presenti sulla CV, la griglia posta in basso per aumentare il flusso d’aria per il pacco batterie.

Kia