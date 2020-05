Lebron in campo per l’Hummer EV

Da un secolo gli appassionati di motori discutono su quali siano le auto migliori, costruite meglio, tra America, Europa e Asia. Di certo, però, c’è un aspetto su cui gli statunitensi battono tutti: la capacità di fare spettacolo, anche quando c’è da presentare una nuova vettura. L’ultimo esempio arriva direttamente dalla GMC, che da settimane sta stuzzicando la curiosità degli appassionati di motori circa la sua nuova scommessa, l’Hummer EV, il primo modello elettrico del maxi-suv celebre in tutto il mondo per le sue dimensioni e i suoi consumi esagerati.

Per aumentare “l’hype”, la casa di Detroit non ha badato a spese in fatto di testimonial: l’uomo della campagna di lancio dell’Hummer EV è addirittura Lebron James, asso dell’NBA e sportivo tra i più pagati al mondo. Una scelta non casuale: Lebron, infatti, è una grande fan dell’Hummer, al punto da possederne diversi nel proprio garage (o forse sarebbe meglio dire hangar…). Sul sito della GMC scorrono le immagini ad effetto: fondo nero e Lebron che spunta dal buio per celebrare il coraggio della rivoluzione. E quale rivoluzione più grande poteva scegliere la GMC se non trasformare il suo mezzo più grosso, “prepotente” e inquinante in una vettura green?

Per sapere se l’azienda americana ha vinto la sua scommessa bisognerà ancora attendere, la presentazione dell’Hummer EV programmata per il 20 maggio è slittata ancora. Intanto, però, filtrano informazioni su questo nuovo modello, che sarà “full electric” e nella sua versione top offrirà al conducente una potenza di mille cavalli e un’accelerazione da zero a 100 km/h in appena 3,2’’. Tre le versioni: quella con un solo motore posteriore, quella con un secondo motore frontale e quella con un terzo motore posizionato in binario sul retro. Quanto ad autonomia, l’Hummer EV dovrebbe coprire fino a 500 km.

