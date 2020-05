Pininfarina, in arrivo un “mostro” tutto elettrico

Pininfarina sta lavorando ad un suv elettrico ad alte prestazioni che potrebbe essere presentato nella prossima estate per poi arrivare sul mercato nel 2022. Si chiama Pura Vision e secondo quanto rivelato dai vertici della casa di Cambiano si tratterà di una vettura a quattro porte, dalla forma larga e bassa, caratterizzato da un cofano piuttosto lungo, parabrezza inclinato e tetto interamente in vetro: questo elemento sarà uno dei dettagli più importanti della Pura Vision, il pannello rifletterà infatti la luce del sole al fine di mantenere la temperatura interna sotto controllo in estate e innestato su un telaio in alluminio che garantirà la sicurezza dei passeggeri in caso di incidente.

Quanto al motore, Pininfarina ha fatto trapelare che Pura Vision garantirà alte prestazioni: il propulsore erogherà 1.000 Cv, sarà capace di assicurare un’accelerazione da 0 a 100 km/ in soli 3 secondi e di toccare una velocità di punta di 300 km/h, mentre l’autonomia della Pura Vision sarà di ben 550 km. Il gioiellino Pininfarina non costerà di certo poco: probabilmente il prezzo si aggirerà attorno ai 300mila euro.