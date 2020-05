3D senza occhiali: da Marelli il display del futuro

Tra informazioni sulla navigazione, elementi per l’assistenza alla guida e l’infotainment, le auto di ultima generazione rischiano di offrire fin troppe distrazione al conducente. Come risolvere il problema? Marelli ha risposto a questa domanda con la sua Glasses-Free 3D Display Technology, uno speciale quadro strumenti che non necessita di occhiali 3D per la visione tridimensionale. Il sistema, che ha vinto il prestigioso PACEPilot 2020 Honoree assegnato dalla rivista Automotive, rappresenta un’evoluzione del concetto di cockpit di ultima generazione, proponendosi come un grande aiuto per chi guida.

Alla base della Glasses-Free 3D Display Technology di Barelli c’è l’AS3D, tecnologia realizzata in collaborazione con l’azienda francese Alioscopy, specializzata appunto in display 3D che non prevedono l’utilizzo di occhiali. L’AS3D permette di percepire la profondità del display anche a occhio nudo, una caratteristica che Marelli ha sfruttato e potenziato inserendo un’unità ottica lenticolare - ovvero una matrice di lenti d’ingrandimento - sulla superficie di uno schermo standard. In questo modo è venuto fuori un quadro strumenti dalle dimensioni notevolmente ridotte e più economico rispetto a quelli che utilizzano display multipli per raggiungere l’effetto 3D.

Ma la Glasses-Free 3D Display Technology non riduce soltanto lo spazio destinato al quadro strumenti. Assicura anche una maggiore qualità delle immagini trasmesse dalle videocamere che curano la manovra di parcheggio e permette al conducente di “immergersi” nella mappa di navigazione, indicandogli con maggiore precisione il punto in cui svoltare.