GLA e GLB, Mercedes punta sui suv compatti

Bene i suv, meglio se compatti. Questa la filosofia Mercedes, che ha lanciato le sue due ultime vetture compatte: la più piccola GLA, versione fuoristrada della classe A che misura 4,4 metri per 1,83 di larghezza e 1,61 di altezza, e la GLB, che invece tocca i 4,6 metri x 1,83 x 1,66. Piccole differenze per due auto che Mercedes rende entrambe disponibili in cinque versioni diverse - Executive, Business, Sport, Sport Plus e Premium - e varie cilindrate: sia per la GLA che per la GLB il nucleo centrale della gamma è rappresentato dalla 180d.

Ma modelli molto interessanti si trovano anche tra le 4Matic, ovvero i modelli dotati della trazione integrale capace di adattarsi ad ogni tipo di fondo stradale: la GLA 45 4Matic+, ad esempio, presenta anche in una variante S dotata di un motore due litri che rappresenta il quattro cilindri turbo più potente mai realizzato in serie, disponibile in una versione da 387 Cv e in una da 421 Cv. Ma le innovazioni della GLA non riguardano soltanto il motore, la nuova compatta Mercedes ha aumentato lo spazio a bordo e alzato il livello di sicurezza inserendo sistemi di intelligenza artificiale come la funzione assistenza di svolta, la funzione corridoio di emergenza, il segnale che avvisa la presenza di pedoni sulle strisce pedonali e il sistema di prevenzione degli urti laterali.

E ancora, le nuove Mercedes sono dotate di vari sistema di assistenza: dalla regolazione della distanza Distronic con funzioni di frenata in presenza di vetture ferme all’aiuto al parcheggio attivo. L’infotainment è basato sul sistema MBUX che si attiva con comandi vocali pronunciando la parola chiave “Hey Mercedes”.

Mercedes-Benz GLA