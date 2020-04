Triton Solar, il maxi-suv elettrico da 1.100 km

Può davvero essere realizzato un suv elettrico capace di trasportare 8 persone e avere un’autonomia di 1.100 km? La domanda viaggia sul web, tra li appassionati di tecnologia e motori, dopo che la Triton Solar, azienda del New Jersey attiva dal 2012 nel settore dell’energia pulita, ha mostrato i render del suo Triton Model H, modello elettrico che promette prestazioni strabilianti.

Parliamo infatti di una vettura che supera i 5 metri di lunghezza, mossa da quattro motori a emissioni zero - uno per ruota - in grado complessivamente di sviluppare una potenza mostruosa, che nella versione più sportiva (il Model H Performance) toccherà i 1.500 Cv per un’accelerazione da zero a 100 km/h in appena 2,9 secondi. Ma il dato più sorprendente del Model H è quello relativo all’autonomia: secondo l’azienda americana, infatti, nella sua versione ad alte prestazioni questo “green suv” sarebbe in grado di garantire 1.100 km di autonomia grazie ad un sistema di batterie da ben 200 kWh. Di fatto, dunque, il Triton Model H potrebbe garantire il doppio dell’autonomia rispetto ad una Tesla Model X.

Ed è proprio questo dato che ha fatto scuotere la testa a molti appassionati ed esperti di riviste specializzate: per ora la Triton Solar ha soltanto pubblicato alcuni rendering, senza scendere in dettagli tecnici. Le uniche informazioni aggiuntive riguardano la presenza di sospensioni intelligenti - in grado di alzarsi e abbassarsi in base alle condizioni della strada - e di griglie di raffreddamento che si apriranno o chiuderanno in base alla temperatura. Comunicati, invece, i costi: 140mila dollari per la versione base, 180mila per la Performance.

tritonsolar.com