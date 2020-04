Skai, drone per lo “sky-pooling”

I droni reciteranno una parte sempre più importante nella mobilità del futuro. Ne è certa Designwork, azienda californiana acquisita nel ’95 da Bmw e che ora lavora anche accanto alla casa tedesca. Insieme hanno progettato Skai, il primo veicolo eVTOL disegnato per il trasporto passeggeri: con questa sigla si intende un mezzo elettrico dotato caratterizzato da decollo e atterraggio verticali, progettato per funzionare in aree urbane.

Il concept realizzato da Designwork e Bmw presenta un abitacolo lussuoso che ospita 5 passeggeri e decolla grazie a sei rotori elettrici spinti da celle a combustibili alimentate a idrogeno in grado di assicurare un’autonomia di volo di quattro ore. Il progetto Designwork prevede l’utilizzo di Skai per servizi di “sky-pooling”, ovvero di viaggi in condivisione: l’accesso al mezzo avverrebbe in piazzole di sosta pubbliche, in cui i passeggeri si incontrerebbero per poi svolgere un tratto di volo insieme, condividendo l’esperienza di viaggio.

