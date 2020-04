Alyen, l’ultima follia Vyrus

“Pura follia tecnologica”. Questo il motto della Virys Moto, brand di customizzazione motociclistica fondato da Ascanio Rodrigo, ex tecnico Bimota, che punta a trasformare in meraviglie all’avanguardia alcune due ruote già dotate di un certo fascino. L’ultimo progetto della casa italiana è la Vyrus Alyen, disegnata da Adrian Morton del Centro Ricerche Castiglioni e costruita basandosi sul motore versione Euro 5 Ducati Superquadro da 1.285cc in dotazione alla Panigale 1299: un propulsore da ben 205 Cv di potenza, che la casa bolognese ha prodotto per Vyrus in sole 20 unità.

Il brand di Rodrigo ha pensato poi a tutto il resto, a cominciare dal telaio a doppia omega su cui si innesta la scocca in carbonio e che integra i serbatoi nelle pance laterali e il radiatore in quella alta. Soluzioni pensate per aumentare la leggerezza e l’aerodinamicità della Alyen e che sono in linea con le altre trovate ingegneristicamente avanzate riguardanti la ciclistica della nuova moto: sul forcellone anteriore Vyrus ha sviluppato e inserito lo Hydraulic Wired Steering System (HWSS), un complesso dispositivo che imita il lavoro di un pistone, andando a assecondare i movimenti della moto ma conservando separate la funzione sterzante da quella ammortizzante.

Sul posteriore, invece, si nota un monobraccio in magnesio, ma a lasciare di stucco sono anche i cerchi Rotobox a 10 razze di appena 5 mm (per una leggerezza sorprendente), così come la sospensione Push Rod Twin Pivot Vyrus realizzata da Öhlins. Il costo della Alyen non è stato comunicato, va contattata l’azienda: ma con queste premesse, la nuova Vyrus si presenta davvero come una moto per pochi (anzi 20) eletti.

Vyrus