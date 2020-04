In Svezia la strada che ricarica le elettriche

L’autonomia limitata è il grande problema che ha limitato lo sviluppo delle auto a emissioni zero fino a questo momento. E non a caso è proprio sui sistemi che aumentino il raggio delle nuove auto elettriche che le case automobilistiche stanno concentrando i propri sforzi in questo momento. Tuttavia esiste anche un altro approccio al problema. È quello che hanno utilizzato in Svezia, dove è stato avviato il progetto Smartroad Gotland, la prima strada al mondo in grado di ricaricare furgoni e bus elettrici in movimento.

Si tratta di uno speciale tratto di asfalto che collega l’aeroporto di Gotland - isola situata nel mar Baltico - con la città di Visby, la città più grande della zona. È costato 11 milioni di euro finanziati dalla Swedish Transport Administration (per la maggior parte) e da investitori privati. La “wireless road” è lunga 4,1 km e soli 1,2 di essi sono dotati di sistema di ricerca per veicoli elettrici: nell’asfalto è stata inserita una rete elettrica e piastre a induzione - realizzate dall’azienda israeliana ElecTron - che si connettono ai furgoni e agli autobus che passano in quella zona contribuendo a ricaricarne le batterie.

Quello di Gotland è naturalmente un primo esperimento di una soluzione che rientra tra i progetti del Governo scandinavo per rendere la Svezia il primo paese completamente indipendente dai combustibili fossili entro il 2050. Gotland è stata scelta per la SmartRoad perché l’energia prodotta sull’isola proviene prevalentemente da fonti naturali, le strade sono poco trafficate e le condizioni climatiche assai variabili: di fatto, si tratta di un territorio ideale per test di questo tipo.