Auguri Mazda: un’edizione speciale per i 100 anni

Il 2020 è un anno speciale per Mazda, che celebra il suo centesimo compleanno. L’epidemia di coronavirus ha impedito all’azienda giapponese di svolgere i festeggiamenti programmati, ma il brand nipponico è riuscito ugualmente a lanciare sul web lo speciale allestimento che sarà disponibile su tutta la gamma dei suoi modelli e chiamato, appunto, 100th Anniversary Edition.

L’ispirazione per questa particolare linea è derivata dalla Mazda R360 del 1960, ovvero la prima vera auto proposta dall’azienda di Hiroshima nel dopoguerra, in seguito ai successi sul mercato dei propri veicoli a tre ruote. Per questo motivo la 100th Anniversary Edition si caratterizza per il tetto bordeaux a contrasto con la carrozzeria perlata Snowflake White. Bordeaux anche la gran parte degli interni, alternati però a inserti in pelle bianca: questa colorazione sarà disponibile su Mazda2, Mazda3, Mazda CX-3, Mazda CX-30, Mazda CX-5, Mazda CX-8, Mazda6 e MX-5. Per la spider MX-5, infine, ulteriore richiamo alla R360: la tela della capotte sarà in Dark Cherry, lo stesso della Mazda degli anni ’60.

Mazda