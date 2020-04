G3C, ultimo gioiellino Gocycle

Tecnologia in continua evoluzione, applicata al mondo delle bici a pedalata assistita. Seguendo questo principio nacque nel 2014 Gocycle, modello prodotto dalla britannica Karbon Kinetics Limited di Richard Thorpe, designer industriale con un passato alla McLaren. Oggi la Gocycle lancia il modello G3C, modello pieghevole che affina parecchi dettagli rispetto alla precedente G3, pur conservandone lo stile. Una delle novità principali riguarda il peso, ridotto a soli 15,5 kg grazie all’adozione di parti in carbonio anche per sella, reggisella e per il telaio, la cui struttura base rimane in magnesio: una volta richiusa, la G3C misura 78x37x58 cm, risultando piuttosto facile da trasportare sia nei mezzi pubblici che in auto.

Il motore, con cambio elettronico a tre velocità, è integrato nella struttura della bici e sostenuto da una batteria da 375 Wh che si ricarica in quattro ore e assicura un’autonomia di 80 km. Inoltre utilizzando l’apposita app è possibile scegliere il settaggio del motore tra quattro diverse mappature: City, Eco, On-Demand, Custom. Tra le chicche, le luci di derivazione automobilistica per garantire la massima sicurezza quando si viaggia in scarse condizioni di luce.

