Fisker, la Ocean sarà anche elettrica

L’americana Fisker sta lavorando ad una evoluzione elettrica del suo Ocean, crossover lanciato da poco sul mercato ma che presto potrebbe conoscere una nuova versione a emissioni zero. Secondo quanto filtrato dall’azienda californiana, il nuovo Ocean sarà una vettura estrema, pensata per risolvere situazioni di emergenza come il soccorso in zone impervie o necessità militari.

Un crossover disegnato ed equipaggiato per affrontare l’off-road, ma che - rispetto ad altri mezzi realizzati con lo stesso scopo - che verrà mosso da un motore elettrico. Pochi i dettagli tecnici diffusi dalla Fisker, che ha rilasciato un’immagine nella quale l’Ocean elettrico sembra avere le stesse dimensioni della sua versione standard. Il nuovo modello avrà una batteria da 80 kWh che gli permetterà di avere 480 km di autonomia: fondamentale per l’alimentazione la presenza di pannelli solari sul tetto che serviranno per aumentare il raggio d’azione della vettura. La Ocean elettrica entrerà in commercio nella seconda metà del 2021.

Fisker