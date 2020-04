Suzuki, ecco la versione “manga” della Katana 1000

Un upgrade realizzato in appena un mese e su cui i motoristi appassionati del brand Suzuki si stanno già dividendo: parliamo della special Brand New Jack, personalizzazione della nuova Katana 1000 realizzata dalla ICON. Stavolta, dunque, l’oggetto della “revisione” è stato un modello nuovo e non una delle moto del passato Suzuki, recente o più lontano, come avvenuto altre volte. Il risultato non ha convinto tutti i fan della casa giapponese, ma la Brand New Jack rappresenta comunque una due ruote interessante, sia sul piano tecnico che su quello estetico.

Gli ingegneri ICON hanno avviato la customizzazione con l’obiettivo di un miglioramento prestazione della Katana 1000: così si spiegano, ad esempio, le modifiche sulle sospensioni, ora costituite da un monoammortizzatore con serbatoio esterno di compensazione e da un kit per la forcella (identica a quella della Kawasaki Ninja ZX-10), entrambi marcati Nitron. Cambiato rispetto alla versione di serie anche il manubrio, che ora è un Driven Racing dotato di comandi idraulici Magura. I freni a disco a pista piena EBC sono invece prodotti appositamente per la Brand New Jack.

Quanto all’estetica, l’ispirazione sembra provenire direttamente dai manga giapponesi e trova la sua vetta più alta nell’utilizzo dei colori (bianco, azzurro, giallo e rosso) e soprattutto nelle ali che si staccano sul frontale. Davvero bello, inoltre, l’impianto di scarico Leovince per un modello dal design decisamente fumettistico, ma che non mancherà di incantare quelli per cui andare in moto è pur sempre un’avventura, un esperienza che serve ad allontanarsi dal tran tran quotidiano.

