Lamborghini lancia la collezione primavera estate 2020 con il brand Supreme

Marchio “cool” nel mondo dell’automobile, Lamborghini tenta il salto in quello della moda attraverso una collaborazione con il brand Supreme con cui ha realizzato una capsule collection che si basa proprio sull’utilizzo del marchio della casa di Sant’Agata Bolognese. Ispirata allo sport e allo street style, con riferimenti anche alla scena rap dei primi anni Novanta, la collezione Lamborghini-Supreme è composta da una giacca da lavoro con cappuccio, una camicia a manica corata, una tuta, una maglia da hockey, una T-shirt, un berretto ed uno skateboard.

A caratterizzarla, oltre al brand Lamborghini, tutti i colori storicamente ad esso associati come il giallo, il verde acido e l’arancione fluo. “Lamborghini riconosce energia e dinamismo in Supreme, elementi in perfetta sintonia con il nostro marchio - ha dichiarato la Chief Marketing e Communication dell’azienda automobilistica Katia Bassi - combinando l’essenza del design e le prestazione delle supercar Lamborghini con quella dello streetwear di Supreme”. Come testimonial è stato scelto lo skater statunitense Tyshawn Jones.

