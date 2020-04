Il tour virtuale dello stabilimento Audi

L’isolamento da quarantena ci ha regalato più tempo libero, anche se magari si continua a lavorare in regime di smart working. Si può leggere, dedicarsi all’home training o al bricolage oppure effettuare un tour virtuale dello stabilimento Audi di Ingolstadt, là dove vengono prodotte alcune delle auto di maggiore successo del colosso tedesco. L’iniziativa si chiama AudiStream e permette di entrare in maniera interattiva nella fabbrica dell’azienda dei quattro anelli: basta prenotare un tour sulla pagina www.audi.stream.

Quella virtuale è d’altra parte l’unico maniera per scoprire come funziona l’Audi di Ingolstadt, dato che lo stabilimento ha interrotto momentaneamente la produzione e che naturalmente anche le visite guidate alla fabbrica sono state sospese. AudiStream, però, mette a disposizione dei visitatori online una serie di guide specializzate che mostrano i segreti dei vari reparti e che sono pronte a rispondere ad ogni quesito riguardante la fabbrica.

Sono disponibili inoltre una serie di video di approfondimento che spiegano, ad esempio, come lavora la catena di montaggio dell’Audi A4, come funziona il reparto presse della struttura o come lavorano gli addetti alla carrozzeria della Audi A3 Sportback, uno degli ultimi modelli lanciati dalla casa tedesca. Il tour, disponibile sia in inglese che in tedesco, dura complessivamente 20 minuti e consente davvero di farsi un’idea di come si svolge la produzione all’interno di una fabbrica di un colosso dell’automobile come Audi. Questo il calendario dei tour disponibili ad aprile:

mercoledì 15, ore 11-17:30

giovedì 16, ore 13-19:30

mercoledì 22, ore 15:30-21

mercoledì 29, ore 13-19

