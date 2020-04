Dawn Silver Bullet Collection, omaggio ai ruggenti anni ’20

È un’auto pensata per gli amanti del piacere, come il Grande Gatsby, il nuovo modello che la Rolls Royce ha annunciato e che verrà prodotta in edizione limitata a soli 50 esemplari. Si tratta della Dawn Silver Bullet Collection, auto che non a caso richiama il design delle auto prodotte dalla casa di Goodwood nei ruggenti anni ’20 e che vuole rappresentare un inno all’edonismo e alla volontà di godersi la vita, soprattutto quando si è al volante.

La nuova Rolls Royce è dunque una decappottabile nata per viaggiare con il vento tra i capelli o sotto le stelle, proprio come quelle su cui correva il personaggio del romanzo di Francis Scott Fitzgerald, un autentico anticonformista: ed è proprio questa l’idea che vuole suggerire la Rolls Royce con questa nuova auto, una vettura pensata per gli amanti del piacere, pronti a lunghi viaggi così come a sfrecciare accompagnati da stile, lusso, potenza. Come suggerisce il nome, la carrozzeria della Dawn Silver Bullet Collection si caratterizza per il colore ultra-metallic silver Bespoke, contro cui contrastano alcuni dettagli scuri, come quelli della nuova finitura del paraurti anteriore, oppure dei gruppi ottici o dei cerchioni, grandi e a sette razze.

La cappotta si richiude in 22 secondi con un meccanismo ultra-silenzioso. Negli interni, la Dawn Silver Bullet Collection conferma tutta la qualità del brand Rolls Royce, con una speciale plancia in fibra di carbonio, materiali preziosi in ogni dove - come il legno open-pore, molto piacevole al tatto - e una cura maniacale per i dettagli.

Rolls-Royce