Aston Martin V12 Speedster, velocità da vivere senza filtri

Bella da morire, ma pronta a concedersi ad appena 88 fortunati. È la V12 Speedster, nuova creatura di Aston Martin, casa che prova a uscire da un periodo di crisi con una supercar dal fascino abbagliante, prodotta in tiratura limitata. Quello che colpisce al primo sguardo della V12 Speedster è l’assenza totale del parabrezza e la divisione dell’abitacolo in due sezioni nette: ad alte velocità, però, il vento non dà fastidio al pilota o al passeggero perché il complesso sistema aerodinamico realizzato dalla Aston Martin convoglia il flusso d’aria al di sopra delle loro teste. Una soluzione davvero sorprendente per vivere a pieno l’emozione della velocità.

Ma questo elemento di innovazione si unisce ad altri fattori tipici della casa britannica. Il frontale, ad esempio, presenta l’ampia calandra - occupa tutto il muso della supercar - che è un vero e proprio must della Aston Martin. I fari sono sottili, mentre l’intera superficie della vettura è segnata da nervature che partono dalla calandra per arrivare fino alla parte posteriore, fino allo spoiler integrato nel corpo dell’auto. Tutto questo complesso progetto aerodinamico è studiato per permettere a chi viaggia di godere della straordinaria potenza della V12 Speedster. La nuova Aston Martin, infatti, monta un motore V12 biturbo da 5,2 litri di cilindrata posizionato centralmente, accompagnato da cambio automatico ZF a otto rapporti e che mette a disposizione del pilota 700 Cv di potenza e 753 Nm di coppia massima.

La V12 Speedster è limitata elettronicamente a 300 km/h, mentre l’accelerazione è di 3,5 secondi per passare da zero a 100 km/h. Il costo? Attorno ai 900mila CHF.

Aston Martin