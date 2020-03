GFG Style, sulla Bandini Dora i sedili che anticipano il colpo di sonno

Un sedile in grado di monitorare lo stato di salute del pilota, proprio come se fosse uno smartband o uno smartwatch. Li ha realizzati la giapponese Delta Kogyo per la produzione della Bandini Dora, hypercar della GFG Style, auto disegnata da Giorgetto Giugiaro. L’obiettivo di questi sedili hi-tech è quello di controllare le condizioni di guida del conducente della vettura e prevenire il colpo di sonno, ad oggi una delle principali cause di incidenti stradali nel mondo. Un problema già affrontato da altre case automobilistiche, ma con un diverso approccio: finora sono stati realizzati sistemi che segnalano eventuali cali di concentrazione del pilota.

Quello messo a punto dalla Delta Kogyo, invece, va oltre, cercando di individuare un eventuale stato di fatica da parte del guidatore attraverso un microfono e alcuni sensori: i parametri monitorati sono la frequenza cardiaca, la circolazione e le reazioni del sistema nervoso. Basta sedersi per avere una “diagnosi” completa e capire se si rischia il colpo di sonno.