Porsche personalizza i sedili con la stampa 3D

Molto del comfort di una sportiva passa dai sedili messi a disposizione di pilota e passeggeri. Porsche ha così deciso di dare la possibilità ai propri clienti di personalizzare i sedili della propria auto, proprio come avviene per i piloti impegnati nelle competizioni automobilistiche. Come? Varando un nuovo sistema di produzione che prevede la stampa in 3D della sezione centrale del sedile, ovvero della seduta e dell’imbottitura dello schienale. Chi compra una Porsche, dunque, potrà scegliere tra tre differenti livelli di rigidità (duro, medio e morbido). Anche l’ergonomia delle sedute è tratta direttamente dai modelli da corsa della casa di Stoccarda, che così vuole confermare il legame persistente tra il suo settore racing e quello commerciale.

I nuovi sedili presentano una struttura a sandwich, con un supporto di base in polipropilene espanso su cui si innesta uno strato traspirante in materiali a base di poliuretano realizzati appunto attraverso una stampante 3D. Sopra, infine, c’è un sedile in Racetex per il controllo climatico passivo. I nuovi sedili saranno disponibili da maggio per la 911 e la 718, nel 2021 per gli altri modelli.

Porsche