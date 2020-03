Gemera, l’hypercar da godere con gli amici

Ha quattro posti e viaggia come un missile: è Gemera, la nuova invenzione di Koenigsegg, uno dei modelli più ambiziosi realizzati dalla casa svedese. Koenigsegg infatti puntava a unire le prestazioni da hypercard con il comfort di una GT in grado di ospitare più di due passeggeri. Obiettivo raggiunto grazie anche alla propulsione garantita da un powertrain plug-in hybrid con la trazione integrale, unita alla struttura della monoscocca in carbonio: una soluzione, questa, che ha permesso di portare il peso della Gemera a 1.715 kg, meno di quanto sarebbe pesata un’elettrica pura.

La combinazione è data tra tre motori elettrici da 1.115 Cv abbinati ad uno a benzina a tre cilindri viterbo da 2.000cc, dotato di impianto di scarico in titanio marchiato Akrapovic, in grado di sprigionare una potenza di 600 Cv: complessivamente, dunque, la Gemera può contare su 1.725 Cv e 3.500 Nm di coppia, riuscendo a toccare i 400 km/h di velocità massima (utilizzando solo i motori elettrici si arriva comunque a 300 km/h) e passare da zero a 100 km/h in appena 1,9 secondi. Secondo quanto comunicato da Koenigsegg, le batterie da 15 kWh a 800 volt permettono di percorrere 50 km a emissioni zero, mentre utilizzando il motore a benzina si arriva a 1.000 km con un pieno.

Le dimensioni sono ampie, la Gemera misura 4,97 metri in lunghezza, 1,99 metri in larghezza e 1,29 metri in altezza, con un passo di tre metri per dare spazio ai passeggeri: la taglia della hypercar ha spinto gli ingegneri a realizzare l’asse posteriore sterzante per questioni di guidabilità nel traffico e controllo della vettura in velocità. Non definito il prezzo di listino, ma la Gemera si presenta davvero come un’auto per pochissimi.

