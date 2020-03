Vision 2030 Desert Ride, una sportiva “da sabbia”

Si chiama Vision 2030 Desert Ride ed è una super-sportiva in grado di aggredire l’asfalto e, al tempo stesso, di cavarsela alla grande anche sui fondi accidentati. L’ha realizzata la GFG Style, azienda del gruppo Giugiaro, che già da tempo aveva provato a gettarsi nell’impresa: nel 2019 era nata la Vision 2030, una granturismo elettrica a 4 posti di cui la Vision 2030 Desert Ride rappresenta l’erede. Come fa intendere il nome, la creatura della GFG Style è pensata per correre sulla sabbia, avendo bandelle dei passaruota e pneumatici installati specificatamente per il fuoristrada.

L’altezza da terra, inoltre, è stata portata a 24 cm dai 14 della Vision 2030. La linea, però, è in tutto quella di una sportiva, lo confermano la carrozzeria (in fibra di carbonio) affilata, il tetto ribassato e il particolare sistema di apertura: gli sportelli si aprono verso l’esterno, mentre la parte in vetro del tetto si muove verso l’alto. E il motore? La Vision 2030 Desert Ride monta due motori elettrici in grado di erogare complessivamente 517 Cv e accelerare da zero a 100 km/h in soli 3,8 secondi. La batteria da 90 kWh assicura 450 km di autonomia.

