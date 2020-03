La nuova Camaro: più leggera, più potente

Chevrolet lancia in Europa la nuova versione 2020 della Camaro, una delle auto che hanno contribuito a rendere famoso il brand di Detroit dall’altra parte dell’Oceano Atlantico. La nuova sportiva statunitense arriva nel Vecchio Continente con la versione 2SS che presenta un motore a benzina 6.2L V8 LT1 aspirato, in grado di erogare una potenza di 45 Cv e 614 Nm di coppia massima. Un propulsore potentissimo, che permette alla nuova Camaro di raggiungere i 290 km/h e di sfoggiare un’accelerazione da zero a 100 km/h in appena 4 secondi.

Risultati che Chevrolet ha potuto centrare anche grazie ad un considerevole alleggerimento della struttura dell’auto, più leggera di ben 90 kg rispetto al modello precedente. Abbondante l’utilizzo dell’elettronica, la nuova Camaro dispone di cambio automatico AT10 a 10 rapporti con comandi al volante e dispositivo Launch Control personalizzato. Quanto allo stile, la sportiva americana conferma l’impianto di scarico bimodale a quattro terminali e la grande presa d’aria nel cofano motore.

Chevrolet Camaro